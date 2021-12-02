Wildberries наращивает логистическую инфраструктуру в Казахстане

Российский онлайн-ритейлер продолжает развивать сотрудничество с предпринимателями.

Российский онлайн-ритейлер Wildberries объявил о запуске нескольких новых логистических объектов в РК. Это позволит укрепить сотрудничество между предпринимателями двух стран и ускорить доставку заказов для жителей Казахстана. Напомним — в ноябре 2021 г. ритейлер запустил франшизу в Беларуси, Казахстане и Армении. Помимо этого Wildberries открыл новый распределительный центр в Алматы, благодаря чему бизнес из Казахстана сможет увеличить свою представленность на крупнейшем российском маркетплейсе, нарастить продажи, а также создать новые рабочие места, передает Cnews.ru.

Также Wildberries планирует открыть еще два сортировочных центра — в Актобе и Семее. В 2021 г. в Казахстане были запущены новые сортировочные центры компании в Нур-Султане и Алматы, благодаря чему продажи местных предпринимателей через Wildberries взлетели на 323% год к году за 10 месяцев 2021 г. Самыми популярными товарами из Казахстана на Wildberries в 2021 г. стали продукты питания, косметика, нижнее белье, хозяйственные товары и книги.