Wildberries запустил франшизу в Беларуси, Казахстане и Армении

Открыть партнерскую точку выдачи Wildberries может любой желающий при наличии юридического лица.

С октября 2021 г. у предпринимателей из Беларуси, Казахстана и Армении появилась возможность не только реализовывать свои товары через Wildberries, но и получать дополнительный заработок в виде комиссии от выдачи заказов. Открыть партнерскую точку выдачи Wildberries может любой желающий при наличии юридического лица. Для этого достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении WB Point на базе iOS или Android и предоставить информацию о помещении, передает Retail.ru.

Управление ППВЗ осуществляется с помощью мобильного приложения WBPoint, где предпринимателям доступен весь необходимый функционал для работы с заказами и покупателями. Партнеру не нужен даже кассовый аппарат, так как все взаиморасчеты между покупателями и продавцами осуществляются в онлайн-режиме. В обновленной версии также стала доступна регистрация нескольких юрлиц на один номер телефона собственника.

«Wildberries запустил продажи в Беларуси 2012 году, в 2014 году вышел на рынок Казахстана, а в 2018 г. — на рынок Армении. Мы видим, что популярность онлайн-покупок в этих странах продолжает расти быстрыми темпами, поэтому мы планируем значительно нарастить сеть точек выдачи заказов Wildberries совместно с местным бизнесом. Каждый день у нас оформляется свыше 2,3 млн заказов, и покупательская активность продолжает расти», — рассказали в пресс-службе Wildberries.

В качестве поддержки для будущих партнеров Wildberries предоставляет субсидии в виде повышенного вознаграждения от оборота точки выдачи заказов в первые четыре месяца работы. Также предприниматели смогут приобрести на Wildberries мебель в рассрочку для благоустройства своего помещения. В компании надеются, что такая программа субсидий позволит бизнесу быстрее окупить вложения в открытие точки выдачи, средний срок окупаемости которой составляет около трех месяцев.

Wildberries реализовал возможность открытия партнерских пунктов выдачи заказов в сентябре 2020 г. В настоящий момент их общее число на территории России превышает 8,5 тыс. В октябре 2021 г. средний оборот ППВЗ вырос в 1,5 раза по сравнению с сентябрем и достиг 4-5 млн рублей.