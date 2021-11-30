74,4 трлн тенге прошло по платежным картам с начала года

Нацбанк представил свежую статистику карточных транзакций.

По состоянию на 1 ноября 2021 года эмиссией платежных карточек в Казахстане занимаются 19 банков и АО «Казпочта». Указанные организации выпускают и распространяют платежные карточки международных систем VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay International, American Express International и Diners Club International. Кроме того, банки Казахстана выпускают платежные карточки локальных систем: Altyn Card — АО «Народный Банк Казахстана», локальная карточка Ситибанка Казахстан — АО «Ситибанк Казахстан» и Система платежных карт Kaspi.kz — АО «Kaspi Bank».

Всего в Казахстане находится в обращении 57,7 млн платежных карт. Наиболее распространенными являются дебетные карты — их доля составляет 73,7%, доля кредитных карт — 23,3%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карт приходится 3%.

В январе-октябре 2021 года объемы транзакций с использованием платежных карт казахстанских эмитентов составили 74,4 трлн тенге, количество — 5 243,6 млн транзакций. Держателями платежных карт проведено 225,9 млн операций по снятию наличных денег на сумму 16,7 трлн тенге. Наблюдается уменьшение количества операций по снятию наличных денег в сравнении с январем-октябрем 2020 года на 9,1%. При этом объем операций по снятию наличных денег вырос на 24,4%.

Основная доля безналичных операций в Казахстане совершена посредством интернета/мобильного банкинга (67,1% от общего количества операций и 83,4% от общего объема безналичных платежей и переводов денег) и POS-терминалов (32,8% и 16,3% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег). Операции по выдаче наличных в основном совершались посредством банкоматов (98,7% и 87,5% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).