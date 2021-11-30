39 специализированных IT-лицеев открыли в Казахстане за последние два года

В них обучается около 55 тысяч школьников.

Как сообщает Министерство образования и науки РК, лицеи оснащены кабинетами новой модификации и современным IT-оборудованием. Для детей разработаны специальные образовательные программы, которые направлены на углубленное изучение информационно-коммуникационных технологий.

Обучение, как правило, организовано с 7 по 11 класс. Школьники, желающие обучаться в этих специализированных лицеях, сдают экзамены для поступления. В лицеях их обучают навыкам программирования, 3D-дизайна, робототехники и другим направлениям.

«Благодаря открытию таких лицеев, внедрению новых образовательных программ, а также поддержке педагогов учащиеся IT-лицеев уже создают цифровые стартапы, разрабатывают проекты и успешно представляют Казахстан на мировой арене. К примеру, учащийся IT-лицея г. Кокшетау одержал победу на Международном конкурсе научных проектов Caspian Start-UP-2021. В конкурсе принимали участие около 90 школьников и студентов колледжей из прикаспийских стран. Юные умы продемонстрировали свои авторские проекты в сфере инновационных технологий», — отметили в министерстве образования.