Негеостационарные спутниковые системы планируют развернуть в Казахстане

Это позволит расширить доступ к интернету для населения.

Развернуть негеостационарные спутниковые системы планирует Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Это позволит расширить зоны покрытия и обеспечить услуги широкополосного доступа к интернету для населения, передает Деловой Казахстан.

Багдат Мусин сообщил, что важной задачей остается обеспечение населения повсеместным доступом к сети интернет: «На сегодняшний день 1178 сельских населенных пунктов суммарным населением 127 тыс. человек остаются вне охвата мобильным широкополосным доступом к интернету. Из них в 561 СНП будет обеспечен доступ операторами связи в период до 2024 года за счет налоговых льгот. Вместе с тем на территории страны планируется развертывание негеостационарных спутниковых систем как функционального дополнения существующих сетей операторов связи, позволяя им расширять зоны покрытия и предоставлять услуги для населения».

Министерством прорабатывается возможность сотрудничества с операторами НГСО, в том числе — со SpaceX, OneWeb и SES.

По данным Багдата Мусина в 2020 году МЦРИАП реализовало два масштабных проекта — «ВОЛС на село» и «250+» по созданию инфраструктуры для доступа к широкополосному мобильному интернету в селах. Проект «ВОЛС на село» обеспечил интернетом 3718 госорганов и бюджетных организаций в 1257 селах страны, проведено 20 000 км «оптики». Из 6459 населенных пунктов Казахстана широкополосным доступом к интернету обеспечены 5214 сел, 88 городов и 30 поселков городского типа.

«Проводится работа по повышению скорости и качества: активно идет замена технологии FWA на 3G/4G и улучшению качества интернета. На сегодняшний день улучшено качество в 502 населенных пунктах из 621, запланированных на 2021 год. Благодаря поддержке депутатов инициированы поправки в КоАП в части увеличения штрафов операторам связи за некачественное предоставление услуг связи (со 100 МРП до 1000 МРП). Также в рамках контроля качества связи сотовые операторы в случае некачественного предоставления услуг привлекаются к административной ответственности. С начала 2021 года было проведено 408 проверок и выставлены штрафы на сумму 92,1 млн тенге», — резюмировал Мусин.