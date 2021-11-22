Касым-Жомарт Токаев посетил «Alatau Creative Hub»

Рабочий визит Главы государства в Алматы завершился посещением инновационного центра «Alatau Creative Hub».

Объект был открыт в декабре 2020 года в рамках реализации стратегии «Город без окраин». В центре имеются возможности для обучения программированию, развития креативных индустрий, творческого потенциала и виртуального искусства. Всего здесь действует 25 бесплатных кружков различной направленности.

Президенту показали библиотеку, детскую игровую зону, студию вокала, IT-лабораторию, залы электротехники и робототехники, мультимедийный центр традиционной музыки. Кроме того, Глава государства ознакомился с презентациями, посвященными применению инструментов цифровизации, развитию креативных индустрий. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев доложил о развитии транспортной системы южной столицы. Касым-Жомарт Токаев также пообщался и сфотографировался с работниками и посетителями центра, пожелав им дальнейших успехов.