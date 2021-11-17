У сотовых операторов хотят забрать неиспользуемые радиочастоты

ОЮЛ «Национальная ассоциация коммуникации и цифровизации» провела круглый стол, где обсуждалась ситуация, сложившаяся на казахстанском рынке телекоммуникаций.

В мероприятии приняли участие депутаты парламента, представители Счетного комитета, Агентства по защите и развитию конкуренции, министерств цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, торговли и интеграции, образования и науки, труда и социальной защиты населения, культуры и спорта, акимата г. Нур-Султан и Акмолинской области, международных организаций, общественных объединений, компании-операторы и региональные участники рынка.

Как отметил вице-президент Национальной Ассоциации коммуникации и цифровизации Жанат Асантаев, при высоких доходах мобильные операторы не в полной мере обеспечивают качество связи, особенно в сельских населенных пунктах. На сегодняшний день 1 178 сел не обеспечены интернетом, а в 510 населенных пунктах наблюдается плохое качество связи.

«На рынке сотовой связи Казахстана представлены компании в лице Beeline, Tele2, Altel, Kcell. По данным годовых отчетов из открытых источников, выручка операторов услуг сотовой связи за 2018 год составила 240 млрд тенге, за 2019 год — 360 млрд тенге, за 2020 год — более 400 млрд тенге. При этом инвестиции этих компаний на модернизацию сетей составляет у Beeline 27% от выручки, а у всех остальных — 5,7%. Можно констатировать тот факт, что мобильные операторы, имея высокие доходы, не в полной мере обеспечивают качество связи, особенно это касается села. Имеются также законодательные барьеры для входа новых игроков на рынок сотовой связи», — отметил Жанат Асантаев.

В связи с этим Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК предложено провести ревизию и обеспечить возврат государству неиспользуемых или неэффективно используемых радиочастот, чтобы впоследствии они могли быть переданы другим потенциальным участникам рынка связи.

Напомним — ранее сообщалось о том, что Транстелеком, желающий выйти на рынок сотовой связи, не может получить необходимые лицензии и частоты из-за законодательных барьеров и противоречий в ведомственных приказах. Представитель АО «Транстелеком» отметил, что компания уже подготовила финансовую модель по вхождению на рынок сотовой связи, оператор готов инвестировать собственные средства в размере $154 млн в развитие интернета в сельской местности.

Отсюда вытекает другая проблема отрасли — наблюдается доминирующее либо монопольное положение отдельных компаний в основных сегментах телекоммуникационного рынка ввиду концентрации у них значительной телекоммуникационной инфраструктуры. Участники встречи обратили внимание на то, что порядка 70% радиочастот принадлежат «Казахтелекому», а 30% — «КарТелу».

Как заявила директор департамента транспорта и связи АЗРК РК Нургуль Жаманова, по итогам анализа, проведенного агентством, были выявлены системные проблемы, сдерживающие развитие конкуренции на рынке услуг связи. Среди них — административный барьер при получении лицензии на оказание услуг связи, ограниченность радиочастотного спектра, непрозрачность распределения малых радиочастот, ограниченность доступа к коммунально-бытовому сектору и участившиеся отказы в доступе к кабельной канализации. Антимонопольный орган вынес предписание в адрес МЦРИАП, указав на необходимость внесения изменений в действующие правовые акты. Были подготовлены соответствующие изменения в приказ, которые размещены в открытых НПА. В частности, соискателям для получения лицензии на оказание услуг связи предлагается заключать договор с действующими операторами на совместное использование радиочастот. Между тем, представители телекоммуникационной отрасли уверены, что подобное решение не только не устранит барьер, но и усложнит ситуацию. Так, представители АО «Казахтелеком» заявили, что в случае использования одной частоты несколькими операторами ухудшится качество предоставляемых услуг. Национальный оператор предлагает иное решение. С учетом дефицита радиочастот именно государство должно предоставлять и распределять радиочастоты. Так, например, отмечается, что неиспользуемая частота имеется у министерства обороны РК.

Руководитель управления комитета по телекоммуникациям МЦРИАП Ерлан Дуйсен сообщил, что министерство рассматривает вопрос проведения аукциона на радиочастоты на платформе информационно-учетного центра министерства финансов РК. Ожидается, что аукцион может состояться уже в следующем году.

По указанной проблеме министерству цифрового развития было рекомендовано ускорить исполнение предписания Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 13 августа 2021 года о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции при получении разрешения на использование радиочастотного спектра и лицензий на сотовую связь, в части устранения имеющегося противоречия в нормативно-правовых актах. Это должно обеспечить равный доступ к лицензиям для всех участников рынка.

Еще одна проблема состоит в нарушении принципа конкуренции и равенства субъектов предпринимательства при эксплуатации кабельной канализации. Участники круглого стола подчеркнули, что кабельная канализация, построенная на государственные средства, должна находиться в собственности государства в лице местных исполнительных органов. Это поможет обеспечить возможность участия всех операторов связи в предоставлении услуг на конкурентной основе. Сейчас же наблюдается ущемление прав и законных интересов пользователей городской кабельной канализации. В связи с этим уполномоченному органу совместно с причастными госорганами рекомендовано внести предложения по изменению действующего законодательства в части обеспечения равного доступа к кабельным канализациям.

ОЮЛ «Национальная ассоциация коммуникации и цифровизации» подчеркнули, что рекомендации, которые были выработаны по итогам встречи, помогут в дальнейшем развитии телекоммуникационной отрасли.