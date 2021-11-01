Несколько сотен миллиардов тенге потратят на развертывание 5G в Казахстане

В Нур-Султане и других городах к 2025 году будет внедрена технология 5G.

Одно из направлений нацпроекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» предусматривает развитие цифровой инфраструктуры и развитие интернета. План проекта предусматривает, что к 2023 году в Казахстане сеть 5G должна быть доступной в трех городах, а к 2025 году — в 14.

Источником финансирования этого внедрения станут внебюджетные средства в сумме 442 млрд тенге. Всего же на направление нацпроекта «Качественный интернет и информационная безопасность» в течение пяти лет выделят 753,8 млрд тенге. Предполагается, что 92% от этой суммы (695,2 млрд тенге) потратят частные инвесторы, а из бюджета выделят 58,5 млрд тг.