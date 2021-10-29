Фермерам субсидируют внедрение цифровизации

Министерство сельского хозяйства опубликовало проект концепции развития агропромышленного комплекса РК на 2021–2030 годы.

На портале «Открытые НПА» опубликован проект концепции развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021–2030 годы. Согласно документу, планируется введение субсидий на приобретение цифровых решений для фермерских хозяйств. Это позволит фермерам использовать технологии «точного» сельского хозяйства, что должно отразиться на повышении производительности труда.

Также будет продолжена автоматизация государственных услуг и мер господдержки, в том числе — выдача субсидий и кредитов, разрешительных документов, внедрение системы прослеживаемости АПК, предоставление земельных участков. В ведомстве уверены, что за счет мер господдержки будет повышаться уровень цифровизации фермеров.

Напомним — ранее в ходе презентации нацпрограммы «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» Багдат Мусин, глава МЦРИАП, поделился планами по покрытию 15,7% сельхоз-территорий страны качественным интернетом для тех сельхоз-предприятий, которые уже выразили готовность к инновациям. Этот проект предусмотрен в подпункте программы по развитию цифровой инфраструктуры.

А для повышения цифровой грамотности сельхозпроизводителей и демонстрации лучших цифровых решений в РК будут проводиться цифровые игры «Неономад».

«Мировой опыт стран с развитой аграрной сферой свидетельствует о том, что внедрение IТ в производство позволяет сократить незапланированные расходы до 20% и меньше, используя инновационное программное обеспечение, консолидирующее в одно окно массивы данных, полученных с техники, датчиков, дронов, спутников и других внешних приложений, для принятия оптимальных решений. Новые технологии позволяют проследить весь путь продвижения продукта от поля до потребителя, что гарантирует его качество и обеспечивает потребности клиентов», — говорится в документе минсельхоза.