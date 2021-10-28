Багдат Мусин доложил Касым-Жомарту Токаеву о проделанной работе по цифровизации

Текущая задача — привлекать в Казахстан международных игроков.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин доложил Главе государства о проделанной работе в сфере цифровизации в рамках международного форума «Digital Bridge-2021», который проходит 27–29 октября 2021 года. В ходе визита Президента Багдат Мусин презентовал Касым-Жомарту Токаеву аллею стартапов и рассказал о текущей деятельности IT-экосистемы Astana Hub.

Багдат Мусин рассказал, как министерство выводит госуслуги на популярные среди граждан мобильные приложения банков второго уровня и финансовых компаний. Мультиплатформенный подход, по словам министра, уже демонстрирует положительный эффект.

Министр цифрового развития доложил о текущей ситуации в сфере цифровизации. Он отметил, что в связи с поручением Президента была переработана госпрограмма и утвержден соответствующий национальный проект. Одной из его основных целей является построение Цифрового государства.

«С начала 2000-х годов мы фокусировались на автоматизации процессов. Достигли неплохих результатов. Но переход на новый уровень требует нового мышления, новых подходов и технологические изменения. Сейчас мы ставим задачу быть ближе к гражданам, решать конкретные жизненные ситуации. В этой связи мы выводим услуги на платформы цифровых экосистем. Ведем работу по реинжинирингу процессов», — отметил Багдат Мусин.

Также министр доложил президенту о текущей деятельности по достижению поручения по подготовке 100 тысяч ИТ-специалистов.

«На сегодняшний день мы внедряем „виртуального учителя“ во всех школах для того, чтобы программа оставалась актуальной. То есть, решаем проблему нехватки учителей по программированию и информатике. Уже запустили пилот в ВКО на 150 школ. К концу года будут запущены пять современных ИТ-школ, а к 2025 году — 20. Уже выработаны механизмы по распределению 20 тысяч ваучеров в течение четырех лет. В рамках Digital Bridge уже вручаем первые сто», — доложил Багдат Мусин.

На данный момент, созданы венчурные фонды на сумму более 100 млн долларов — TCO, QTV+ Quest, Most и т. д. Ранее превалировали фонды с государственным участием — например, QazTechVentures.

По словам министра, текущая задача — привлекать в Казахстан международных игроков. До 2024 года планируется создать фонды с суммарными активами более $200 млн. При правильной настройке трех составляющих — капитал, человеческие ресурсы и акселерационные программы — Казахстан достигнет поставленных задач.