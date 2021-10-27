«Казахтелеком» развивает в Туркестане Интернет вещей

Оператор начал подключать коммунальные объекты города к своей сети IoT.

«Казахтелеком» сообщил о старте активной фазы реализации проекта Smart Turkistan — коммунальные и муниципальные объекты города начали оснащать устройствами с дистанционной передачей данных о потреблении воды с подключением к сети IoT (Internet of Things, Интернет вещей), построенной телеком-оператором.

Развивать проекты Smart City и масштабировать успешные IoT-кейсы в Туркестане договорились глава «Казахтелекома» Куанышбек Есекеев и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев летом текущего года. «Казахтелеком» уже имеет успешный опыт в построении систем Умного города — реализация эталонного проекта Smart Aqkol показала преимущества и перспективы Умных городов в Казахстане.

Напомним — в декабре 2017 года была утверждена государственная программа «Цифровой Казахстан» https://profit.kz/tags/digitalkazakhstan/, направленная на комплексное развитие экономики страны и повышение качества сервиса для граждан, а также создание цифровой экономики будущего. Программа ставит цель перехода к цифровому государству, в том числе и за счет внедрения концепции «Умного города». Основная цель инициативы — создание урбанизированной территории, в которой ресурсы городских служб и частных инициатив взаимодействуют и сотрудничают для обеспечения устойчивого развития городов. Все это должно создавать благоприятные условия для жителей и гостей города с помощью инновационных технологий.

«В Туркестане нами было установлено более 20 устройств с возможностью дистанционной передачи данных. Среди них — датчики открытия люков и подтопления колодцев, общедомовые счетчики воды, а также датчики влажности почвы и магистральные счетчики потребления воды при поливе в парковых зонах. Все устройства прошли техническое тестирование на сети IoT „Казахтелеком“. Показания счетчиков приходят на постоянной основе, и мы дополнительно ведем аналитику по различным показателям», — сообщил менеджер департамента развития новых бизнесов АО «Казахтелеком» Алишер Токкожин.

В настоящее время все собранные датчиками данные о расходе воды передаются в коммунальные службы «Жасыл Түркістан» и «Туркестан-Су» в режиме реального времени.

«Подключение устройств учета ресурсов с удаленной передачей данных позволило проанализировать объем используемой воды для городских объектов и всплески ее потребления. Кроме того, у энергоресурсных предприятий, сервисных и обслуживающих компаний появится возможность следить за коммунальными системами, контролировать расход ресурсов, снизить технологические потери и многое другое», — отметил заместитель акима Туркестанской области Рашид Аюпов.

К слову, «Казахтелеком» в рамках направления IoT имеет в своем арсенале несколько решений, полезных городским службам:

— «Умное ЖКХ» обеспечивает удаленный мониторинг и снятие показаний со счетчиков, прозрачность и оперативное реагирование на всплеск потребления ресурсов.

— «Умный люк» позволяет обеспечить безопасность жителей города и предотвратить факты несанкционированного вскрытия люков.

— «Умное растениеводство» помогает отслеживать и контролировать потребление воды во время поливных работ и проводить мониторинг влажности грунта.

Умные города — это интеллектуальные системы, которые получают все большее распространение в мире. Они собирают электронные данные от граждан, устройств и активов для более эффективного управления ресурсами. Широкий спектр приложений используется для снижения затрат и грамотного подхода к использованию ресурсов, создания наиболее благоприятных условий для жизни и работы, а также для улучшения взаимодействия между правительством и гражданами. Согласно данным Statista, мировая выручка от проектов Умных городов в 2021 году составит порядка 129 млрд долларов. А интеллектуальная инфраструктура — крупнейший сегмент глобального рынка умных городов — покажет в текущем году мировую выручку на уровне более 70 млрд долларов. Это составляет почти 55% от доли рынка умной инфраструктуры на глобальном рынке умных городов. Прогнозируется, что к 2025 году выручка мирового рынка Умных городов достигнет 241,02 млрд долларов. На долю умной инфраструктуры придется к этому времени 103,58 млрд долларов.