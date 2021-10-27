Криптомайнинг приносит экономике Казахстана 98 миллиардов тенге ежегодно

Легальный майнинг в ближайшие пять лет может дать стране более 1,5 млрд долларов поступлений.

По данным Национальной ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров, легальные игроки рынка криптомайнинга приносят экономике Казахстана от 98 миллиардов тенге в год. Национальная ассоциация блокчейн и индустрии дата-центров включает в себя крупные компании Казахстана, что соответствует примерно 70% рынка индустриального цифрового майнинга страны. Так, согласно отчету, АО «KEGOC» получает от майнеров 13 миллиардов тенге в год за транспортировку электроэнергии по своим сетям и за услуги ТОО «Расчетно-финансового центра по поддержке ВИЭ».

«Цифра в 98 миллиардов тенге — это лишь экономический эффект от компаний, занимающихся майнинговой деятельностью официально. Если брать в расчет „серых“ майнеров, то эту цифру смело можно умножить на два. По имеющимся данным, мы говорим об еще 500 МВт электроэнергии, потраченных „втемную“», — отметил председатель Ассоциации Алан Дорджиев.

По прогнозам экспертов, легальный майнинг в ближайшие пять лет может дать стране более 1,5 млрд долларов поступлений в экономику. Потенциальные налоги составят более 300 млн долларов.

«Если говорить только о „белых“ игроках рынка, то дата-центры получают за свои услуги порядка 310 миллионов долларов в год, 200 из которых идут на покупку электроэнергии у государства. Это около 85 миллиардов тенге по текущему курсу, что эквивалентно добыче и перевозке 1,2 млн тонн угля», — говорит Алан Дорджиев.

Для улучшения борьбы с возможным возникновением дефицита электроэнергии в Казахстане члены Ассоциации разработали и вынесли в качестве предложения эффективные решения ликвидации данной проблемы. Причем согласно анализу энергетического сектора, проведенному качественной экспертизой Ассоциации, альтернативные способы борьбы с дефицитом сократят потребление электроэнергии для цифрового майнинга более чем на 35% по всей стране.

Альтернативные меры были представлены Ассоциацией после резонансного заявления Министерства национальной энергетики. В октябре 2021 года был представлен проект Приказа «О некоторых вопросах электроустановок потребителей, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу», который привел ко множеству дискуссий в СМИ и социальных медиа.

Также с открытием криптобирж и введением налога на транзакции поступления в бюджет в течение пяти лет составят 400 млн долларов.

«Ограничения рынка криптомайнинга по объему потребляемой электроэнергии не только сведут на нет многолетние усилия по привлечению иностранных инвесторов, но и скажутся на фактическом притоке денег в экономику Казахстана», — уверен Дорджиев.

Ассоциация назвала борьбу с нелегальным майнингом ключом к энергетической безопасности Казахстана.