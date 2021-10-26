Майнинг в Казахстане: горшочек, не вари?

Страна не справляется с наплывом майнеров.

Совсем недавно Казахстан оказался на втором месте в мире по майнингу криптовалют. Однако есть вероятность, что страна может потерять это место — быстрый рост добывающих мощностей в шесть раз увеличил мощность местных шахт за два года, но привел к аварийному отключению ряда блоков электростанций крупных городов. Как пояснил министр энергетики Магзум Мирзагалиев, эти случаи были связаны со скачкообразным ростом майнинга. В связи с чем министр предложил ввести временные ограничения на энергомощности для новых объектов.

По данным министра, запуск и работа ASIC-майнера можно приравнять к запитке электроэнергией 24 тысяч домов. Этот фактор не учли, когда взялись развивать майнинг в Казахстане. Несмотря на это, Магзум Мирзагалиев уверен, что рынок майнинга необходимо развивать.

«На самом деле у нашей страны есть хорошие возможности для того, чтобы его развивать, но с точки зрения имеющегося потенциала Казахстана в развитии возобновляемых источников энергии. Если будет спрос со стороны майнеров на электроэнергию, его можно будет удовлетворить посредством генерации возобновляемых источников энергии», — отметил он.

Майнинговым шахтам планируется выделить 1000 МВт в течение пяти ближайших лет. Однако в настоящее время министр предложил правительству план по ограничениям —1 МВт на шахту и 100 МВт на всю отрасль. Системный оператор (АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями») должен иметь возможность ограничивать объемы потребления или снижать их для майнинговых центров, когда возникнет угроза дефицита электроэнергии. Также ведомство планирует регулировать предоставление технических условий на выдачу энергетической мощности.