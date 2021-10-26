Сакен Сарсенов рассказал о цифровизации в МВД

При получении госуслуг исключается прямой контакт граждан с полицией.

Заместитель министра внутренних дел РК Сакен Сарсенов на брифинге в СЦК представил результаты проделанной работы по цифровизации деятельности ведомства. Глава государства в Послании народу Казахстана и на расширенных заседаниях коллегии давал ряд поручений министерству внутренних дел по обеспечению прозрачности и гласности, а также по переходу на трехуровневую модель уголовного процесса и переходу полиции на сервисную модель работы. Эта работа требует эффективного взаимодействия с другими государственными органами и населением.

«Многие услуги министерства внутренних дел переведены в электронный формат, мы создали цифровую базу данных по нарушениям, запустили систему электронных уведомлений о штрафах, объединили наши системы с системами других государственных органов. Это только одна часть проделанной работы. Прежде всего, речь идет о том, что при получении госуслуг исключен прямой контакт граждан с полицией. Теперь они могут подавать заявки на услуги в любое удобное время, не зависящее от режима работы госорганов. Из 40 услуг автоматизированы 38. Это позволило расширить возможности получения услуг МВД. Например, теперь граждан можно зарегистрировать в центрах обслуживания населения, через портал электронного правительства, или через мобильное приложение mGov», — рассказал Сарсенов.

По его словам, граждане привыкают получать услуги онлайн. К примеру, в этом году через центры обслуживания населения зарегистрировано более 500 тыс. человек, через портал — более 800 тыс. лагодаря интеграции информационных систем государственные органы могут получать из базы большое количество документов.

В плане цифровизации сферы дорожного движения два основных направления — повышение качества и доступности государственных услуг и автоматизация надзора за дорожным движением. Самые популярные услуги среди населения — регистрация транспортных средств (2,5 млн ежегодно) и получение водительских удостоверений (1 млн ежегодно).

Раньше на каждую такую услугу уходило почти шесть часов, а их оказание было непрозрачным. В 2012 году открылись спецЦОНы в 16 региональных центрах, и время оказания услуг сократилось до 1,5 часов. В 2019 году услуги стали их оказывать уже в 103 ЦОНах по всей стране.

«При этом, полностью исключен какой-либо контакт сотрудников полиции с услугополучателями и работниками ЦОНов. Полицейские лишь проверяют полноту электронных копий документов и осуществляют проверку по криминальным учетам. Это позволило нам исключить коррупционные риски при оказании услуг. Сейчас права можно поменять в онлайн-формате не только при окончании их срока, но и досрочно, при утере или изменении паспортных данных. Кроме того, в прошлом году в каждом областном центре были установлены станки по изготовлению госномеров, что позволило сократить сроки изготовления „дубликатов“ и „заказных“ номеров до пяти дней. Буквально два года назад таких станков по стране было всего два, и гражданам приходилось ждать их 20-25 дней. Мы активно развиваем онлайн-услуги. Одна из наиболее популярных государственных услуг — продажа и перерегистрация авто выведена в мобильное приложение Kaspi. Уже четверть всех перерегистраций в стране проходит через это приложение (2,5 тыс. ежедневно)», — поделился спикер.

Сейчас эту услугу выводят в мобильные приложения еще трех финансовых организаций (Halyk Bank, Eurasian Bank и Freedom Finance). Соответственный функционал также будет реализован в приложении 102.