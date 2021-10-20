Криптобиржи запустят в РК уже в этом году

В декабре стартует пилотный проект по обслуживанию казахстанскими банками криптобирж.

Ожидается, что пилот продлится 12 месяцев. Об этом рассказали в МЦРИАП. Как подчеркивают в ведомстве, основная цель проекта — привести в МФЦА 1% от мирового криптооборота. Ориентировочно это составит порядка 340 млрд тенге в день.

«Внесение изменений и дополнений в законодательство по использованию и конвертированию необеспеченных цифровых активов (криптовалют) не планируется. Вместе с тем в центре создано правовое поле для обращения необеспеченных цифровых активов, регулирования и функционирования специальных торговых площадок (бирж)», — заявили в ведомстве.

Напомним — о том, что банки Казахстана будут обслуживать криптобиржи МФЦА, стало известно в начале августа.

МФЦА ранее подчеркивали, что для участия в торгах на криптобиржах клиентам придется подписать договор с криптобиржей и создать учетную запись. Вместе с тем, в Казахстане не планируется создавать платформы для обмена или обращения цифровых активов.

Лицензии на тестирование криптобиржи в рамках специального регуляторного режима FinTech Lab от комитета по регулированию финансовых услуг МФЦА получили четыре компании. Отмечается, что на период тестирования к претендентам будут предъявляться определенные требования, в числе которых и ограничение по объему сделок.

«Ограничения устанавливаются исходя из рисков, связанных с оказанием услуг, а также в целях снижения потенциального ущерба для участвующих потребителей в случае неудачи», — подчеркнули в ведомстве.