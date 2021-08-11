Работа криптобирж в Казахстане

Банки Казахстана будут обслуживать криптобиржи МФЦА на пилотном уровне.

Банки Казахстана будут обслуживать криптобиржи МФЦА на пилотном уровне. Об этом LS сообщили в международном финцентре.

По информации организации, в рамках дорожной карты предусмотрен запуск пилотного проекта по банковскому обслуживанию криптобирж МФЦА банками Казахстана. Условия взаимодействия находятся на этапе обсуждения совместно с другими госорганами. Сами криптобиржи будут функционировать согласно требованиям МФЦА. При этом условия по пополнениям в определенной фиатной валюте отсутствуют.

"Для участия в торгах на криптобиржах клиенты должны будут зарегистрировать учетную запись на криптобирже, подписать договор с ней, пройти верификацию учетной записи, процедуру идентификации документов", – сообщили в МФЦА.

В организации добавили, что Налоговым кодексом определено, что при реализации на криптобиржах возникает обязательство по уплате ИПН (подпункт 2 статьи 321). Вместе с тем в МФЦА сообщили, что не планируют создавать платформы по обращению и обмену цифровыми активами. Они представили правовые условия, в частности, по вопросам лицензирования, включая требования к платформам по обращению и обмену цифровыми активами, и надзора.

На сегодня четыре компании получили лицензии на тестирование криптобиржи в рамках специального регуляторного режима FinTech Lab от комитета по регулированию финансовых услуг МФЦА. В целом деятельность криптобиржи могут осуществлять только те участники, которые имеют действующую лицензию комитета. На период тестирования к претендентам предъявляются определенные требования, включая ограничения по объему сделок. Данные ограничения устанавливаются исходя из рисков, связанных с оказанием услуг, а также в целях снижения потенциального ущерба для участвующих потребителей в случае неудачи.