Kaspi купил украинскую Portmone Group

Сделка, которую анонсировали в июле, завершена.

26 июля АО «Kaspi.kz» объявила о намерении приобрести украинскую платежную компанию Portmone Group — компании заключили соответствующее соглашение. Portmone — провайдер платежных услуг и денежных переводов в Украине. Благодаря этой сделке Kaspi.kz получает платежную лицензию и аккредитацию Visa и Mastercard в Украине. Ранее сообщалось, что сделка должна бать одобрена антимонопольными ведомствами Украины и Казахстане, а также Национальным банком Украины.

Согласно официальному сообщению, 11 октября АО «Kaspi.kz» объявило о получении всех необходимых разрешений от регулирующих органов и завершении приобретения 100% Portmone Group.

«Благодаря платежным лицензиям и прочным торговым и банковским отношениям, приобретение Portmone позволит Kaspi.kz выйти на украинский рынок. Сочетание большой доли использования наличных, высокого проникновения смартфонов и большой плотности населения в 42 миллиона демонстрирует, что украинский рынок предлагает существенные возможности для цифрового роста. Мы верим, что Kaspi.kz с его качественными мобильными продуктами и стратегией Super App может изменить повседневную жизнь украинских потребителей и продавцов», — заявил Михаил Ломтадзе, генеральный директор и соучредитель Kaspi.kz.

Подчеркивается, что приобретение Portmone Group не повлияет на финансовые результаты Kaspi.kz, о которых сообщалось ранее, а также не окажет существенного влияния на финансовые результаты группы за 2021 год.