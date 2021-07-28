Kaspi выходит на украинский рынок

Казахстанская финтех-компания заключила соглашение о приобретении Portmone Group.

26 июля Kaspi.kz объявила финансовые результаты за II квартал 2021 года. Помимо этого было объявлено о том, что Kaspi Pay заключила соглашение о приобретении 100% украинской платежной компании Portmone Group. С платежными лицензиями Portmone и прочными торговыми и банковскими отношениями казахстанская финтех-компания намерена предоставить свои платежные услуги для 42-миллионного населения Украины.

Portmone — независимый провайдер услуг платежей и денежных переводов в Украине. Сервис предоставляет несколько услуг, включая оплату коммунальных и бытовых счетов, P2P-переводы, пополнение мобильного телефона, а также B2B-продукты (интернет-эквайринг для продавцов, решения для интернет-платежей и мобильных платежей для банков и т. д.). После успешного завершения сделки Portmone предоставит Kaspi.kz платежную лицензию и аккредитацию Visa и Mastercard в Украине.

В сообщении компании говорится, что украинский рынок характеризуется высоким проникновением наличных денег (44% снятия наличных), низким уровнем проникновения электронной коммерции (8% от розничной торговли), низким уровнем необеспеченного потребительского кредитования (менее 4,5% от ВВП). Проникновение смартфонов в стране превышает 70%.

«Приобретение Portmone позволит нашей платежной платформе выйти на украинский рынок. При условии одобрения антимонопольного законодательства в Украине и Казахстане, а также Национального банка Украины мы ожидаем, что эта сделка будет завершена в последнем квартале 2021 года. В среднесрочной перспективе Украина также может стать важным источником ИТ-талантов и центром разработки Kaspi.kz», — говорится в сообщении.

Что касается финансовых результатов Kaspi.kz, то они выглядят следующим образом:

— Во втором квартале текущего года скорректированная чистая прибыль увеличилась на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 102 389 миллиардов тенге. Маржа скорректированной чистой прибыли увеличилась с 37,8% до 47,8%.

— Прогноз консолидированной чистой прибыли Kaspi.kz был скорректирован — чистая прибыль в 2021 году составит около 425 млрд тенге.

— MAU (Monthly Active Users) суперприложения выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,2 миллионов, DAU (Daily Active Users) — на 67% до 6 миллионов. Среднемесячные транзакции на одного активного потребителя выросли в 2 раза до рекордных 39,3 транзакций.

— Количество продавцов платежной платформы увеличилось на 448% по сравнению с прошлым годом и достигло 134,8 тыс.

— 179,6 тыс. активных POS-устройств Kaspi Pay к июню 2021 г., что в 11 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и эквивалентно 51% доли от общей сети POS-терминалов страны.

— По количеству транзакций на Kaspi Pay POS Solutions приходилось 68% всех транзакций по картам Kaspi Gold в магазинах. Для сравнения — в июне 2020 года этот показатель достигал 7%.

— Количество транзакций с использованием Kaspi Pay POS Solutions увеличилось в 26 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом на долю Kaspi QR во втором квартале 2021 года приходилось 80% транзакций.