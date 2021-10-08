Jusan Mobile уходит с KASE

Такое решение принял единственный акционер компании.

7 октября АО «Jusan Mobile», акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи, сообщило о решении единственного акционера — провести добровольный делистинг простых акций KZ000A1CTGM4 (KZTC) на KASE. Решение принято 5 октября, о его причинах не сообщается.

Помимо акций KZ000A1CTGM4 (KZTC) АО «Jusan Mobile» размещает на KASE акции KZ000A0Q5HL3 (KZTCp). О каких-либо действиях с ними информации нет.

Напомним — 22 сентября АО «KazTransCom» было переименовано в АО «Jusan Mobile», телекоммуникационный оператор стал частью группы Jusan.

Согласно выписке из системы реестров акционеров АО «KazTransCom» по состоянию на 01 июля 2021 года общее количество объявленных простых акций компании составляло 3 000 000 штук, привилегированных акций — 115 738 штук; размещено 2 386 898 простых и все привилегированные акции.

Единственным лицом, которому принадлежат акции АО «Jusan Mobile» в количестве, составляющем пять и более процентов от общего числа размещенных акций, является ТОО «JUSAN VENTURES», в собственности которого находится 2 332 883 простых акций компании (93,22% от общего количества размещенных акций или 100% от общего количества размещенных простых акций).