В Казахстане презентовали оборудование по виртуальному вскрытию

Один из главных плюсов метода виртуальной аутопсии — безопасность для здоровья патологоанатомов и медперсонала.

В Нур-Султане презентовали оборудование по осуществлению вскрытия тел без вмешательства, что позволит сократить затраты из бюджета, сохранить жизни врачей в условиях пандемии, а также позволит не ущемлять чувства верующих. Проект, считают эксперты, может быть реализован в рамках программы «Цифровой Казахстан» и станет оптимальным решением для проекта по оцифровке моргов, передает Liter.kz.

Один из главных плюсов метода виртуальной аутоскопии — безопасность для здоровья патологоанатомов и медперсонала, поскольку процесс исключает риск заражения и распространения инфекций. Виртуальная аутопсия способствует контролю за инфекционными рисками, поскольку тело сканируется в специальном пакете. Метод ускоряет процесс вскрытия и выдачи тела родственникам. Среди преимуществ инновационного оборудования по сравнению с классическим вскрытием — система навсегда сохраняет цифровые записи и позволяет проводить обследования в будущем. Также сканированные данные можно использовать для получения второго мнения и отправить файл в любую точку мира в электронном виде.

«Самое главное в виртуальной аутопсии, что вы можете виртуально „разрезать“ тело хоть миллион раз и восстановить состояние до иссечения. Этот процесс абсолютно невозможен в физической аутопсии. После того, как тело иссечено, вы уже не сможете вернуть его в первоначальное состояние. А виртуальную аутопсию вы можете использовать множество раз, „вскрывать“ его множество раз, возвращаться к этому досье даже через 20 лет. Нет необходимости к эксгумации», — рассказал ведущий врач-эксперт Virtual Autopsy Solutions.

Этот способ экспертизы соответствует религиозным убеждениям определенных конфессий, поскольку не требует инвазивного вскрытия.

«Виртуальная аутопсия очень бы помогла, потому что она упрощает работу по вскрытию человека, также это является незаменимым средством, чтобы тело умершего быстрее было предано земле. Иногда над телом производятся манипуляции, которые считаются неуважением. Поэтому этот проект будет востребован с точки зрения практической, экономической и с точки зрения верующих», — высказал мнение имам Максатбек Каиргалиев.

Аутопсия без скальпеля удобна и в судебной системе, поскольку трехмерные изображения можно демонстрировать в залах судебных заседаний. Проект прорабатывался совместно с РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан» и будет полезен для судмедэкспертов, врачей, полицейских и преподавателей.

Отмечается, что система не имеет аналогов на территории СНГ, но эффективно используется в развитых странах Европы и США. Пилотный проект предлагается реализовать и в Казахстане.