Генпрокурор России предложил Казахстану совместно бороться с кибербуллингом детей

К такому соглашению главы надзорных органов двух стран пришли во время двусторонней встречи в Нур-Султане.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил генпрокуратуре Казахстана мобилизовать совместные усилия по защите несовершеннолетних от негативного влияния в Сети. Свое предложение глава российского надзорного органа озвучил в ходе двусторонней встречи с генеральным прокурором Казахстана Гизатом Нурдаулетовым на полях 31-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ, передает Sputnik.

«Игорь Краснов предложил мобилизовать совместные усилия по защите несовершеннолетних, в первую очередь от негативного влияния в интернете, который становится площадкой для самого широкого круга преступлений, не имеющих государственных границ», — сообщили в генпрокуратуре России.

Напомним, 15 сентября мажилис Казахстана в первом чтении одобрил законопроект по вопросам защиты прав ребенка. Законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в действующее законодательство в части профилактики детской безнадзорности и беспризорности, всесторонней защиты интересов несовершеннолетних в различных сферах. Норма по введению ограничений для работы иностранных соцсетей и мессенджеров в рамках защиты детей от кибербуллинга вызвала наибольшее возмущение среди казахстанцев. Граждане назвали требование закона об открытии представительств Казахстана за рубежом абсурдом, а саму поправку — попыткой создать механизм по блокировке соцсетей и мессенджеров.

По данным Мининформации в 2020 году выявлено порядка 70 тысяч фактов кибербуллинга в интернет-среде. В этом году эти цифры увеличились до 140 тысяч нарушений.