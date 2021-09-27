Серик Саудабаев назначен председателем правления АО «Казпочта»

Он сменил на этом посту Каната Алпысбаева.

Решением правления АО «Самрук Казына» Саудабаев Серик Болатович назначен на должность председателя правления АО «Казпочта». Напомним — Канат Алпысбаев, ранее занимавший эту должность, покинул свой пост в конце августа. Серик Саудабаев с 1 сентября 2021 года являлся исполняющим обязанности председателя правления компании.

Серик Саудабаев родился в 1977 году в г. Алматы. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, Казахский экономический университет им. Рыскулова. Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности старшего юрисконсульта. В 2002–2003 гг. работал инженером Центра расширенного сервиса «Астанателеком». В 2003–2010 гг. занимал различные должности в АО «Казахтелеком». В 2010–2014 гг. занимал должность директора по управлению коммуникационными активами АО «Самрук Казына». В 2014–2016 гг. являлся заместителем главного директора по управлению транспортно-коммуникационными активами АО «Самрук Казына». С 2016 года по настоящее время был директором Дирекции «Коммуникации» АО «Самрук Казына». Кроме того, с июля 2010 по февраль 2021 гг. и с апреля 2021 г. по настоящее время являлся членом совета директоров АО «Казахтелеком». С июля 2010 по март 2014 гг. и с октября 2016 г. по настоящее время — член совета директоров АО «Казпочта». С февраля 2021 года по настоящее время — член совета директоров АО «Кселл». C августа 2017 года по настоящее время — член наблюдательного совета ТОО «QazCloud».