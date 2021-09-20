В ЕАЭС присматриваются к цифровым валютам

Они могут стать эффективным инструментом для ускоренного проведения трансграничных платежей.

О роли и перспективах использования цифровых валют в странах Евразийского экономического союза для ускоренного проведения трансграничных платежей рассказал министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев на седьмом заседании Экспертного совета по расчетам в национальных валютах.

Руслан Бекетаев отметил, что пандемия Covid-19 значительно ускорила формирование новых пользовательских привычек и повлияла на предпочтения потребителей банковских услуг: «В настоящее время мы наблюдаем увеличение доли безналичных платежей в странах ЕАЭС. Например, безналичные транзакции в Казахстане выросли c 51% в 2020 году до 75% в 2021 году».

Современные экономические тенденции дали стимул многим странам для разработки цифровой валюты. Согласно данным Банка международных расчетов, 55 из 65 центральных банков стран, участвовавших в опросе, проводят исследования в сфере цифровой валюты, 39 стран тестируют технологии, а девять уже реализуют пилотные проекты по внедрению цифровых валют.

«Обсуждение проектов по внедрению цифровых валют находится в активной стадии и в странах ЕАЭС. Так, в прошлом году Банк России опубликовал доклад „Цифровой рубль“, а в мае текущего года Национальным Банком Республики Казахстан представлен доклад „Цифровой тенге“. Цифровые валюты центральных банков могут стать эффективным инструментом для ускоренного проведения трансграничных платежей, тем самым оказав стимулирующий эффект на увеличение объемов торговли в рамках Союза», — считает Руслан Бекетаев.

При этом он обозначил, что при внедрении такого проекта могут возникнуть определенные риски, связанные с кибербезопасностью и защитой конфиденциальных данных.