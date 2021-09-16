Депутат возмутился провалом программ по цифровизации в Казахстане

Вскрылось неэффективное использование многомиллиардных сумм, выделяемых на эти программы, заявил мажилисмен Раманкулов.

Депутат мажилиса Максат Раманкулов попросил премьер-министра Аскара Мамина ответить на вопросы, волнующие граждан ввиду IT-соглашения между российским Сбербанком и Казахстаном. По словам депутата, в обществе вызвало большой резонанс соглашение правительства Казахстана с российским Сбером о создании платформы цифрового правительства. Раманкулов напомнил, что в предыдущие годы депутаты неоднократно критиковали провалы в работе информационных систем как отдельных министерств, так и ситуацию с цифровым развитием в целом, передает Sputnik.

«Особенно очевидна недееспособность существующих платформ стала с началом пандемии весной прошлого года, когда посыпались электронные услуги в системе здравоохранения, социального обеспечения, образования, налогообложения, сельского хозяйства и многих других. Тогда же вскрылось неэффективное использование многомиллиардных сумм, годами выделяемых государством на цифровизацию, в том числе через увеличение внешнего долга страны», — обозначил проблему депутат.

Он подчеркнул, что «судорожные попытки госорганов и ответственных лиц исправить ситуацию не дали нужных результатов. Более того, привели к дальнейшим расхождениям и сегментации платформ, усложнили их пользование гражданами и бизнесом».

Мажилисмен отметил, что для Казахстана проблема отставания в цифровом развитии госуслуг стоит остро и даже болезненно. Поэтому необходимость интегрирования IT-систем всех госорганов в единую платформу и обеспечение их нормального функционирования и модернизации давно назрела в стране.

«Фактически подписание указа о соглашении означает провал предыдущих программ цифровизации госуслуг, а также выделявшихся на это миллиардов долларов за последние 5-10 лет. Сколько именно государственных средств было затрачено на цифровизацию в предыдущие годы как на правительственном уровне, так и на уровне отдельных министерств и акиматов? Кто несет ответственность за это?» — задал вопросы премьер-министру депутат.

Раманкулов также попросил пояснения о том, учтены ли возможности отечественных или ведущих международных IT-компаний при подготовке соглашения Казахстана со Сбером.

«Каким образом будут защищены интересы национальной безопасности в ходе реализации соглашения? Данные по этому поводу в СМИ разъяснения министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности не удовлетворяют общественность и депутатов, а, напротив, порождают еще больше вопросов. Ведь дело не в физическом размещении серверов на территории Казахстана, а в технологической невозможности ограничений доступа к хранящейся на них информации третьим лицам», — заявил парламентарий.

Напомним, 3 сентября в рамках Восточного экономического форума премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, российская компания примет участие в реализации проектов по цифровизации госсектора Казахстана. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленность Багдат Мусин рассказал, что продукт АО «Сбер» — наиболее подходящая платформа, которая удовлетворяет казахстанскую сторону по требованиям информбезопасности.