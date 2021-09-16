Руслан Манатаев освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства

Он работал под началом Сапархана Омарова, который указом Президента был снят с должности 10 июля.

Постановлением правительства Манатаев Руслан Ергалиевич освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК. Напомним — он был назначен на эту должность в прошлом году.

Манатаев Руслан Ергалиевич родился в 1984 году в Карагандинской области. Окончил Казахский экономический государственный университет им. Рыскулова (специальность «Международные валютно-финансовые отношения»), Казахскую академию транспорта и коммуникаций им. Тынышбаева (специальность «Автоматизация и управление»), Высшую школу бизнеса Nazarbayev University совместно с «The Fuqua School of Business» Duke University (2019), Магистрант Executive MBA.

Трудовой стаж:

— специалист отдела кредитования крупного бизнеса АГФ АО «Банк ЦентрКредит» (08.2005-09.2006);

— ведущий специалист отдела кредитования крупного бизнеса АГФ АО «Банк ЦентрКредит», (10.2006-08.2007);

— главный специалист отдела кредитования крупного бизнеса АГФ АО «Банк ЦентрКредит», (09.2007-12.2007);

— начальник финансового отдела ТОО «Эмба Юг Нефть», ТОО «Компания «Профит», финансовый аналитик ТОО «ФПГ Атамекен», И.о. финансового директора ТОО «Компания «Секател», (12.2007-09.2008);

— начальник отдела продаж Управления корпоративного бизнеса АО «Нурбанк», (05.2009-01.2010);

— заместитель начальника Управления Кредитных рисков АО «Нурбанк», начальник Управления кредитных рисков АО «Нурбанк» (01.2010-09.2010);

— директор Алматинского филиала банка, директор департамента кредитования МСБ АО «Банк Астана Финанс», (09.2010-06.2013);

— исполнительный директор по закупкам и обеспечению АО «Транстелеком», (01.2013-02.2017);

— генеральный директор ТОО «Астана Новые Технологии 2008», советник президента АО «Транстелеком», (02.2017-01.2018);

— исполнительный директор по продажам IT АО «Транстелеком», (01.2018-10.2018);

— вице-президент по телекоммуникациям АО «Транстелеком», (10.2018-06.2019);

— заместитель председателя правления по развитию крупного бизнеса АО «Транстелеком», (07.10.05.2019.2020);

— член правления АО «Транстелеком» (02.2019-2020).

С августа 2020 года по настоящее время являлся вице-министром сельского хозяйства РК.