Руслан Манатаев назначен вице-министром сельского хозяйства

Ранее он работал в АО «Транстелеком».

Постановлением правительства РК Манатаев Руслан Ергалиевич назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра.

Руслан Манатаев родился в 1984 году в Карагандинской области. В 2005 году окончил Казахский экономический государственный университет им. Т. Рыскулова, в 2017 году — Казахскую академию транспорта и коммуникаций им. М. Тынышбаева, в 2020 году — Назарбаев университет. В разные годы работал в коммерческих структурах. В 2014–2017 гг. — управляющий директор, советник президента АО «Транстелеком». В 2017–2018 гг. — директор ТОО «Астана — новые технологии — 2008». С 2018 года по настоящее время занимал должности управляющего директора по ИТ-решениям, вице-президента по телекоммуникациям, заместителя председателя правления АО «Транстелеком».