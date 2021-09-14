В Талдыкорганской многопрофильной больнице Covid-19 определяет цифровая подсистема

С начала года искусственный интеллект выявил симптомы заболеваний у 134 тысяч пациентов, из них часть с признаками КВИ.

В инфекционных стационарах области лечение от коронавируса ведется согласно протоколу. Врачи проводят эффективное лечение пациентов от Covid-19. С начала года в инфекционных стационарах пролечено 30 790 пациентов. В августе, в самый пик, в стационарах пролечено 7 599 пациентов. На 12 сентября стационарное лечение получили 6 510 человек. Такими данными на брифинге в СЦК поделился заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов. По его словам, за первую неделю сентября отмечается тенденция к снижению числа госпитализированных, много и выписавшихся.

«17 больниц области обеспечены кислородными станциями, оксигенотерапией охвачено 45% коек. Как вы знаете, на базе Талдыкорганской многопрофильной больницы с прошлого года внедрена новая цифровая подсистема для определения коронавирусной пневмонии на ранней стадии. Это уникальный проект, который реализуется в рамках ГЧП. Был предназначен для выявления онкозаболеваний легких и молочной железы на ранних стадиях, но мы сейчас выявляем пневмонию через эту систему. С начала текущего года посредством искусственного интеллекта у 134 тысяч пациентов выявлено заболевание, из них часть с признаками КВИ. Также врачи четырех областных ситуационных центров ежедневно проводят видеоконсультации по тяжелым больным. Эти центры предназначены для удаленных районов. Через телемедицину узкие специалисты консультируют тяжело больных в отдаленных районах. В области функционирует 15 лабораторий, в них с 1 сентября уже проведено 400 тысяч ПЦР-исследований, выявлено 3 569 случаев КВИ», — отметил спикер.