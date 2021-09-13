Конгресс молодежи РК и Qazaq Cybersport Federation подписали меморандум о сотрудничестве

Стороны обсудили детали партнерства и определили план совместных проектов.

9 сентября исполнительный директор ОЮЛ в форме ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана» Тохтар Болысов и Казбек Жангазиев, Республиканское общественное объединение «Qazaq Cybersport Federation», подписали меморандум о сотрудничестве в области успешного развития деятельности молодежной политики. Основными целями сотрудничества сторон являются поддержка и развитие киберспорта среди молодежи, а также реализация совместных проектов, передает Almaty.tv.

«Нужно понимать и объяснять в школах и вузах, что киберспорт — это не деградация молодежи, а новый формат досуга и новые возможности для молодых людей в развитии потенциала. Надеюсь, данный меморандум даст большие возможности и перспективы для реализации запланированных проектов, направленных на развитие молодежи Казахстана», — отметил Тохтар Болысов.

В рамках подписания стороны обсудили детали партнерства, а также определили план совместных проектов. Так, в текущем году планируется проведение Республиканского турнира по таким киберспортивным дисциплинам, как CS: GO, FIFA, PUBG: Mobile. Цель турниров — развитие и продвижение экосистемы киберспорта среди молодежи.