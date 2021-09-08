Молодой стартап 100ZA5 помог сэкономить семьям Казахстана более 20 млн тенге

Клуб выгодных покупок вновь удивил рынок Казахстана ярким событием!

4 сентября в прямом эфире состоялся розыгрыш специальной цены на автомобиль Hyundai Accent всего за 5% от рыночной стоимости. Также была показана внутренняя «кухня» проекта и прозрачность выбора покупателей ежедневных товаров по беспрецедентным скидкам. Ежемесячно до 266 товаров за 5% от стоимости ждут своего обладателя. И каждый, вступивший в клуб выгодных покупок 100ZA5, может стать счастливчиком.

С помощью автоматического рандомайзера в онлайн трансляции был выбран победитель акции на автомобиль. Им стала Марасулова Дильноза из Жамбылской области. Авто из салона теперь обойдется ей всего в 345 000 тенге вместо 6 900 000 тенге!

Результаты регулярных розыгрышей акционных цен на товары можно отслеживать на сайте 100za5.kz, а на крупные и самые ожидаемые товары — в прямых трансляциях на канале проекта 100ZA5 в YouTube.

Несмотря на то, что 100ZA5 молодой стартап, он за короткие сроки привлек внимание широкой аудитории и помог сэкономить семьям Казахстана более 20 000 000 тенге! На этом развитие проекта не останавливается: впереди участников ждет еще больше топовых брендов, автомобилей и даже квартир.