Онлайн-кинотеатр IVI стал лидером по выручке в Казахстане

Среди сервисов с профессиональным видеоконтентом IVI не смог обойти лишь YouTube.

Компания J’son & Partners Consulting представила результаты исследования рынка платного телевидения и онлайн-кинотеатров Казахстана по итогам 2020 года и прогнозы его развития до 2025 года. Исследователи разделяют рынок платного ТВ в РК и рынок онлайн-кинотеатров. В список онлайн-кинотеатров вошли как сервисы, предлагающие к просмотру исключительно профессиональный видеоконтент (PGC) — Amazon Prime Video, Amediateka, Apple TV+, IVI, Megogo, Netflix, Okko, Qazaqsha, КиноПоиск HD — так и YouTube, специализирующийся преимущественно на оригинальном контенте, который создается и размещается пользователями видеохостинга (User Generated Content, UGC).

В целом выручка онлайн-кинотеатров, представленных в Казахстане, в 2020 году составила 21,1 млн долларов. Как видно из графика ниже, среди всех онлайн-видеосервисов наибольший объем рынка занимает YouTube, однако лидером среди сервисов с профессиональным видеоконтентом является онлайн-кинотеатр IVI (18%).

«Казахстан — один из приоритетных рынков развития для IVI. И мы рады, что исследование J’son & Partners подтверждает правильность нашего видения. Здесь не только активная зрительская аудитория, но и успешно развивающийся кинематограф, который мы также продвигаем. Мы тесно сотрудничаем с локальными кинодеятелями, чтобы еще лучше разбираться в ожиданиях наших пользователей и дополнять каталог самыми ожидаемыми релизами как мирового, так и казахстанского кино», — прокомментировал Артем Егоренков, директор по международному развитию онлайн-кинотеатра IVI.

Согласно выводам J’son & Partners Consulting, рынок онлайн-кинотеатров Казахстана еще не скоро приблизится к насыщению — на данный момент он находится в стадии активного развития. Барьерами для дальнейшего роста могут послужить два фактора: снижение доходов населения страны в целом, а также доступность пиратских ресурсов и отсутствие законодательных мер по борьбе с ними.