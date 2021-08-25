Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-июле 2021 года

С начала года операторы заработали почти 569 млрд тенге.

Услуги связи в январе-июле 2021

За январь-июль текущего года объем телекоммуникационного рынка, по данным Агентства по статистике РК, вырос на 12,5% относительно аналогичного периода 2020-го. Объем услуг междугородной и международной телефонной связи составил 11,2 млрд тенге, что на 11,4% меньше объема аналогичного периода 2020 года; услуг сети интернет — 223,3 млрд тенге (на 18,4% больше) и услуг сотовой связи — 145 млрд тенге (на 8,9% больше).

Как и ранее, наибольшие доли в общем объеме услуг связи приходятся на интернет, мобильную связь, а также на прочие телекоммуникационные услуги.

«Большая тройка» концентрирует в себе почти 85% всего рынка телекоммуникаций республики.

Услуги связи в июле 2021

В июне текущего года было оказано услуг связи на 86 млрд тенге, что почти на 16% больше объема июля 2020 года. Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в июле 2021 года составила 1,57 млрд против 1,73 млрд годом ранее — это на 9,2% меньше. Доходы в секторе местной телефонной связи в июле 2021-го незначительно снизились и составили 2,86 млрд тенге (-3,3%). От услуг интернета операторы выручили 34,5 млрд тенге (+23,2%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,6 млрд тенге против 3,25 млрд тенге годом ранее (+11%); от услуг мобильной связи — 22 млрд (+10%); от прочих телекоммуникационных услуг — 17,5 млрд тенге против 14 млрд тенге за аналогичный период 2020-го (на 25% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В июле 2021 года число фиксированных телефонных линий составило 3,033 млн единиц (несколько ниже к июню 2021-го), количество абонентов сотовой связи составило 24,15 млн единиц (без изменений), из них почти 16,1 млн имеют доступ к интернету. Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи не изменился, составив 67%. Наконец, количество абонентов фиксированного интернета — почти 2,69 млн (без изменений).

Самое главное

Продолжаем ожидать емкость рынка на уровне триллион тенге по итогам текущего года.