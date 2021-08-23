В ЕАЭС создается рабочая группа по цифровой трансформации

Рабочую группу возглавит министр по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ ЕЭК Гегам Варданян.

На заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате принято решение сформировать рабочую группу высокого уровня (РГВУ) по вопросам цифровой трансформации, сообщила помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина.

Малкина отметила, что основная цель создания группы — проработка соглашения об обороте данных в союзе.

Как сообщили в ЕЭК, помимо этого, задачей РГВУ будет выработка подходов к реализации цифровой трансформации отраслей экономики, рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также развитию цифровой инфраструктуры на территории стран ЕАЭС.

Рабочую группу возглавит министр по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ ЕЭК Гегам Варданян. В нее войдут руководители или заместители глав уполномоченных органов государств ЕАЭС, отвечающих за разработку и реализацию программ цифровой трансформации отраслей экономики.

«Создание рабочей группы является важным и необходимым инструментом для выработки согласованных решений и подходов по цифровой трансформации в ЕАЭС. Главным образом речь идёт о Соглашении об обороте данных. Рабочая группа позволит более оперативно разработать и принять единые принципы для эффективного обмена данными в рамках Союза», — отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ ЕЭК Гегам Варданян.

При РГВУ планируется создать экспертные подгруппы, куда будут включены представители заинтересованных органов власти и представители бизнес-сообществ стран союза.

Первым вопросом для обсуждения рабочей группой станет проект соглашения об общих принципах и о правилах оборота данных в рамках ЕАЭС.

Инициатива о создании рабочей группы высокого уровня по вопросам цифровой трансформации на уровне глав профильных ведомств была выдвинута министром по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегамом Варданяном. Она была озвучена в ходе панельной сессии «Цифровая повестка в Стратегии ЕАЭС до 2025 года» в рамках цифрового форума «Digital Almaty 2021» в Казахстане. Представители профильных ведомств стран Союза поддержали инициативу и выразили заинтересованность в сотрудничестве в области обмена данными в рамках ЕАЭС.