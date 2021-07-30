LinkedIn снова доступен казахстанцам

МИОР сообщил, что провел переговоры с представителями соцсети, требования казахстанской стороны признаны обоснованными.

Министерство информации и общественного развития РК провело переговоры с официальными представителями Linkedin по вопросу возникшей ситуации с ограничением доступа к интернет-ресурсу. Напомним — деловую соцсеть недавно заблокировали на территории Казахстана за нарушение законодательства.

«Администрацией Linkedin рассмотрено направленное ранее МИОР уведомление о выявленных фактах нарушения законодательства Республики Казахстан в материалах, размещенных на площадке. Представители Linkedin требования казахстанской стороны признали обоснованными и удалили противоправный контент с интернет-ресурса», — заявили в ведомстве.

МИОР приняты меры по восстановлению доступа к интернет-ресурсу Linkedin для казахстанских пользователей. Кроме того, сообщается, что с представителями компании достигнуты договоренности о выстраивании дальнейшего конструктивного диалога и налаживании взаимовыгодного сотрудничества.