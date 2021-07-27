МИОР заблокировало LinkedIn

Деловая соцсеть недоступна в Казахстане с 26 июля.

Министерство информации и общественного развития РК ограничило доступ к социальной сети LinkedIn. Как заявили в ведомстве, ресурс нарушил законодательство, «связанное с рекламой интернет-казино и созданием фейковых аккаунтов от имени реальных людей, не являющихся их владельцами». Боле того, по данным МИОР, в адрес владельцев LinkedIn было отправлено уведомление о найденных нарушениях, однако никакой реакции не последовало.

«Размещение подобных материалов противоречит не только требованиям законодательства Республики Казахстан, но и внутренним правилам интернет-ресурса LinkedIn. В пользовательском соглашении LinkedIn указано, что размещаемая участниками информация должна быть достоверной и законной, а также не должна нарушать права, принадлежащие третьим сторонам. По фактам выявленных нарушений министерством в соответствии с требованиями пункта 3-1 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан „О связи“ в адрес администрации LinkedIn было направлено уведомление с требованием об устранении выявленных нарушений и принятии мер по удалению соответствующих материалов. Однако, к сожалению, со стороны администрации мер по устранению нарушений принято не было», — заявили в Министерстве информации и общественного развития РК.

В ведомстве добавили, что после устранения нарушений доступ к LinkedIn будет восстановлен.

Деловая социальная сеть была основана в 2003 году. По данным на конец июня 2021 года число ее пользователей по всему миру составило 756 миллионов. При этом ежемесячное число активных пользователей достигает 310 млн. Для сравнения, число активных пользователей Facebook по состоянию на апрель 2021 года составило 2 797 млн. Что касается LinkedIn, то по числу пользователей этой соцсетью Казахстан не вошел даже в двадцатку. Возглавляют рейтинг США (170 млн пользователей), Индия (75 млн) и Китай (50 млн). А замыкают топ-20 стран Южная Африка (8,6 млн пользователей) и Пакистан (7 млн). По данным Theopenasia.net в 2020 году профессиональной соцсетью Linkedin пользовалось 790 тысяч казахстанцев. А самой популярной в РК является Pinterest — ресурс Statcounter оценил ее долю в 29,51%, далее следуют YouTube (23%) и Facebook (13,63%).