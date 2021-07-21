В Казахстане создадут инновационный сельхоз Хаб

Багдат Мусин ознакомился с ходом цифровизации Костанайской области.

Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, посетил Костанайскую область с рабочим визитом. Глава ведомства ознакомился с ходом цифровизации региона и посетил ряд объектов. В ходе визита министр ознакомился с работой Центра обслуживания населения филиала НАО «Правительство для граждан», где встретился с коллективом и пообщался с посетителями.

«Посетил центральный ЦОН. В целом процессы соблюдаются. Однако ЦОНу в Областном центре необходимо более просторное помещение, так как сейчас люди вынуждены стоять на улице в ожидании очереди. Это одна из задач, которую нам надо решать вместе с акимом Архимедом Бегежановичем. Сам попробовал подать обращение гражданина через систему е-Otinish. Будем продолжать доработку системы, так как всех нюансов по новому АППК не учли», — поделился министр.

По итогам посещения центра iKomek, где министру продемонстрировали функционал Ситуационного центра акимата города Костаная, Багдат Мусин отметил необходимость создания Единого центра коммуникаций для удобства жителей и гостей города, а также рассказал о планах по упрощению процедуры получения государственных услуг в сфере архитектуры и строительства. Также глава ведомства ознакомился с проектами в сфере Smart City. Речь идет об автоматизации производства ГКП «Костанай-Су». Он дал рекомендации по модернизации ГИС-системы и интеграции с iKomek, поделился дальнейшими планами по автоматизации процессов заключения договоров с коммунальными предприятиями.

«Ознакомился проводимой цифровизацией в Горводоканале. Радует, что уже собирается информация о каждом литре воды и параметрах всех насосных станций и узлов города с помощью установленных датчиков. Осталось решить вопрос с подомовой приборизацией. Этот вопрос особенно актуален для внедрения культуры экономии воды», — рассказал Багдат Мусин.

Отдельно министр отметил посещение «Умной молочной фермы» на базе животноводческого комплекса «Олжа Садчиковское». Животноводческий комплекс оборудован современным технологическим доильным залом. Предприятие также оснащено автоматизированной информационной системой, которая позволяет отслеживать физиологическое состояние КРС и проводить своевременное осеменение маточного поголовья.

«Интересно было вживую увидеть работу крупного бизнеса области ОлжаАгро. Полдня ушло на то, чтобы ознакомиться с теми инновациями, которые применяются здесь. Уверен, что если агрокомпании страны будут работать по аналогичным процессам, то эффективность сельского хозяйства будет в разы выше. Договорились, что на базе коворкинга ОлжаАгро будем создавать инновационный Хаб (местный аналог АстанаХАБ), но именно с упором на сельхозку. Решили его не называть цифровым, а именно инновационным с упором на агротэк. Так как бизнесы и стартапы могут появляться не обязательно на основе цифры», — заявил глава МЦРИАП.

Багдат Мусин высказал несколько идей, которые появились после поездки. Среди них: ускорение процесса оцифровки и инвентаризации «каждого клочка земли» на страновом уровне; вывод информационной системы Колдау в конкурентную среду, чтобы исключить частные монополии, о чем уже несколько раз поднимал вопрос Президент; пересмотр процессов субсидирования — они должны строиться не на заявленных данных или на том, кто раньше нажал кнопку, а на основе скоринговой модели; продвижение идеи детального агрохиманализа земель при субсидировании закупа удобрений, поскольку «перед тем, как лечить и прописывать таблетки, надо четко понимать диагноз». По итогам поездки министром даны рекомендации и поручения по дальнейшей цифровизации региона.