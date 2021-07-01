В Казахстане внедрили электронную систему eOtinish

Она будет контролировать рассмотрение обращений граждан.

С 1 июля 2021 года в Казахстане вступает в силу Административный процедурно-процессуальный кодекс. вследствие этого изменилась работа с обращениями граждан — для контроля была внедрена электронная система eOtinish. Об этом рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов.

«Раньше у нас не было единой системы для рассмотрения обращений граждан, поэтому мы не могли анализировать данные и контролировать сам процесс рассмотрения обращений. Без этой информации было сложно составить портрет заявителей и оценивать качество работы госоргана. Внедрение системы электронных обращений eOtinish позволит решить эти вопросы», — сказал Асет Турысов.

Электронные обращения eOtinish повысят эффективность работы госорганов и прозрачность рассмотрения обращений граждан. Госорган по новому АППК обязан предоставить ответ на обращение в течение 15 рабочих дней.

Подать обращения можно двумя способами. Гражданин может прийти в ЦОН, акимат или госорган и оставить свое обращение. В ЦОНах для этого созданы специальные пункты приема обращений через eOtinish. Это отдельные кабинеты, в которых оператор ЦОНа примет обращение и зарегистрирует его в системе. Всего таких пунктов приема обращений на базе ЦОНов создано 259. Сотрудники госорганов также принимают обращения и регистрируют их в eOtinish.

Система eOtinish также будет установлена в каждом сельском акимате. Сотрудники акиматов прошли обучение и могут принимать обращения граждан через eOtinish. Для жителей сел акиматы станут точками доступа к системе.

Если времени идти в ЦОН или госорган нет, обращение можно будет подать через портал eGov, мобильные приложения eOtinish, eGov mobile, aitu. ЕOtinish позволит заявителям контролировать ход рассмотрения своего обращения, оценивать качество предоставленного ответа и видеть реальные проблемы казахстанцев. Казахстанцам будет доступен треккинг — они смогут получать SMS-уведомления и знать, на каком этапе рассмотрения в том или ином госоргане находится обращение. Вся история рассмотрения сохраняется в системе, госорган видит ранее принятые решения и формирует административное дело.

В роли главного оператора системы электронных обращений eOtinish выступит Госкорпорация «Правительство для граждан». Госкорпорация будет анализировать данные, полученные через eOtinish. Анализ позволит увидеть проблемы людей в разрезе регионов, определить эффективность работы госорганов, составить картину социального настроения казахстанцев.