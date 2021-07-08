Электронные ТТН и путевой лист перенесут на 2022 год

Новые нормы будут действовать с 1 января.

МИИР подготовило проект приказа о приостановлении норм по регистрации ТТН и путевого листа в ЕСУТД, сообщает Учет.kz.

«Приостановить до 1 января 2022 года действие: подпункта 10) пункта 3, части второй пункта 6, подпункта 13) пункта 379 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, пункта 19 и примечания приложения 2 к Правилам», — говорится в приказе.

Таким образом планируется перенести на 1 января 2022 года следующие нормы:

— единая система управления транспортными документами — информационная система, обеспечивающая регистрацию, учет, обработку и хранение документов, связанных с перевозочной деятельностью в области автомобильного транспорта, и передачу формализованной информации о таких документах соответствующим уполномоченным государственным органам и участникам перевозочного процесса.

— при оформлении путевого листа на бумажном носителе перевозчик обеспечивает его регистрацию в Единой системе управления транспортными документами.

— проставление в путевом листе в Единой системе управления транспортными документами отметки о соблюдении требования, предусмотренного частью второй пункта 200 настоящих Правил.

Напомним, ранее эксперты Атамекен предложили сохранить бумажные носители и сократить излишние требования при их заполнении.