Блокировка Яндекс Такси в Казахстане отменяется

Сервис продолжит свою деятельность.

В начале июня стало известно о том, что экономический суд Алматы частично удовлетворил иск, поданный ТОО «G-Taxi» к Яндекс Такси о нарушении патентных прав. Судья обязала Яндекс прекратить оказывать в Казахстане услуги, связанные с автоматизированной системой заказа такси, заблокировать доступ к сервисам, а также прекратить распространять мобильное приложение. И вот, история получила продолжение.

Алматинский городской суд пересмотрел решение, вынесенное ранее экономическим судом — гражданское дело по иску ТОО «G-Taxi» было рассмотрено 3 июля. Постановлением судебной коллегии по гражданским делам принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований G-Taxi к Яндекс Такси о запрете использования мобильного приложения.

«Судебная коллегия установила, что мобильное приложение Яндекс Такси имеет существенные отличия от полезной модели, права на которые имеет ТОО G-Taxi. Постановление судебной коллегии вступило в законную силу», — заявили в Алматинском городском суде.

Стало известно о том, что апелляционное ходатайство было внесено прокуратурой Алматы, поскольку около 100 тысяч водителей такси могли остаться без работы.