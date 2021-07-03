Закон о дистанционной работе подписал Президент

Принятие законопроекта позволит защитить права работников и способствовать своевременному разрешению конфликтов.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы. Об этом сообщает пресс-служба Акорды. С принятием закона дистанционная работа будет законодательно обозначена в Трудовом кодексе РК.

Поясняется, что основной целью законопроекта является устранение пробелов в части регулирования дистанционной работы в период введения ЧП, а также недопущение дискриминации в оплате труда работающих дистанционно граждан. Так, например, в кодекс внесены такие понятия, как «дистанционная работа», «комбинированная дистанционная работа». Кроме того, восполнены некоторые законодательные пробелы, связанные с этими форматами работы.

«Принятие законопроекта позволит защитить права работников и способствовать своевременному разрешению конфликтов, урегулировать вопросы обеспечения безопасных условий труда», — говорится в сообщении.

Напомним — законопроект был инициирован депутатами парламента для защиты трудовых прав казахстанцев. Он устанавливает фиксированный учет рабочего времени, прописывает обязанности работодателя по обеспечению сотрудников оборудованием и услугами связи, а также регулирует обязанности сотрудников на удаленке.