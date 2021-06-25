В РК узаконили дистанционную работу

Законодательно закреплены обязанности работодателей по обеспечению средствами коммуникации сотрудников на период дистанционной работы, а также возмещению расходов.

Депутаты сената приняли в двух чтениях поправки в Трудовой кодекс по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы. Теперь в законодательстве появятся такие понятия, как «дистанционная работа» и «комбинированная дистанционная работа». Также поправками будет упорядочен порядок направления на дистанционную работу сотрудников, осуществляющих служебные (должностные) обязанности без заключения трудового договора (государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов), передает Sputnik.

В трудовом договоре будет закреплена норма по фиксированному учету рабочего времени при дистанционной форме работы, в течение которого работник должен находиться в режиме доступности для связи с работодателем. Также поправками предлагается ввести по соглашению сторон возможность применения режима гибкого рабочего времени.

Ранее в Минтруда сообщили, что из-за пандемии коронавируса в Казахстане в 2020 году на удаленную работу в среднем перешли до 70% работников. Комбинированная работа позволит чередовать периоды работы как по месту, так и вне места расположения работодателя. В законопроекте предусмотрена норма, что при временной дистанционной работе на период введения ЧП, объявления ЧС и введения ограниченных мероприятий, в том числе карантина, работодатель будет обязан обеспечить работников средствами коммуникаций и возместить расходы. В случае, если работник использует собственные средства коммуникаций на постоянной основе, работодатель может выплачивать компенсацию, размер, порядок и сроки которой устанавливаются по соглашению сторон.

Также регламентирован порядок направления по акту работодателя на дистанционную работу госслужащих, военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, которые осуществляют служебные обязанности без заключения трудового договора. Закреплено право работодателя заключать договор о защите конфиденциальной информации, которую используют работники при дистанционной работе.

С принятием законопроекта будет обеспечена защита трудовых прав работников путем четкой регламентации дистанционной работы и закрепление прав и обязанностей сторон трудового договора.