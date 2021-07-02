В Казахстане запустили цифровую ипотеку

Все решения принимаются машиной на основе данных, без человеческого участия.

Freedom Finance Bank объявил о запуске цифровой ипотеки, которую можно оформить по номеру телефона и ИИН. Как заявляют авторы проекта, уже через несколько часов казахстанцы смогут получить ключи от новой квартиры. Банк оцифровал все составляющие процесса оформления и выдачи ипотеки.

«Это были интересные три месяца работы, где благодаря новой сплоченной команде банка выпустили совершенно новый продукт в финансовой сфере. Это полная синергия государственных и финансовых сервисов, были сломлены бюрократические процессы рассмотрения в самом банке. Все решения принимаются машиной на основе данных, без человеческого участия. Меньше чем за сутки можно оформить кредит и выдачу денег продавцу. Это стало возможным благодаря готовности инфраструктуры электронного правительства и открытости сервисов», — рассказал представитель Freedom Finance Bank Аблайхан Оспанов, бывший вице-министр цифрового развития.

Условия цифровой ипотеки — кредит от 3 млн тенге, первоначальный взнос от 20%, срок от 3 до 15 лет со ставкой от 10,5% (ГЭСВ 11%). В банке считают, что новый продукт облегчит жизнь покупателям и продавцам, избавит процесс оформления недвижимости от ненужных посредников и в целом стимулирует развитие ипотечного рынка Казахстана.

«Цифровая ипотека от Freedom Finance оцифрована на 90%, в то время как у лидеров в этом направлении показатели цифровизации процесса значительно ниже (Великобритания — 55%, Россия — 50%, Нидерланды — 44%, Эстония — 44%)», — отметил Тимур Турлов, глава Freedom Holding Corp.