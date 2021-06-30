Казахстан и Германия намерены совместно расширять возможности цифровой трансформации

Бизнесмены двух стран развивают деловые контакты.

Вопросы двустороннего сотрудничества в развитии цифровой трансформации и ее влияние на развитие экономики путем продвижения совместных проектов в сфере цифровизации экономики и автоматизации промышленности обсуждались на встрече с немецкими компаниями.

В онлайн встрече приняли участие посол РК в Германии Даурен Карипов, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жамбакин, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Динара Щеглова, заместитель председателя правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Жандос Темиргали, генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев, а также руководители и представители порядка 40 ведущих германских компаний (Siemens Advanta LANXESS AG, Gigaset AG, SAP SE, Baumüller Group, DMT GmbH & Co. KG, WILO SE и другие).

В ходе встречи управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс подчеркнул важность установления деловых контактов бизнесменов двух стран. Он также отметил необходимость поиска новых точек соприкосновения, которые позволят придать дальнейший импульс расширению цифровой трансформации в Казахстане и Германии. Вместе с тем, в ходе дискуссии отмечена проводимая в Казахстане деятельность по цифровой трансформации. Кроме того, участниками была представлена информация об инструментах государственной поддержки, предоставляемых инвесторам в рамках Международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub».

Руководители ведущих немецких компаний уделили особое внимание реализации совместных проектов с учетом общих перспектив цифрового развития, потенциала двустороннего сотрудничества и преимуществ Казахстана в отношении тарифов на электроэнергию, развития инфраструктуры и человеческих ресурсов. В завершении встречи состоялась дискуссия в формате «вопрос-ответ», где потенциальные инвесторы смогли задать интересующие вопросы и получить на них исчерпывающие ответы.