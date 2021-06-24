Казахстан будет контролировать транзит электронно через навигационные пломбы

Использование новейших цифровых технологий даст возможность доставлять товары без каких-либо препятствий всего за пару дней по всей территории ЕАЭС.

Совместно со странами-членами Евразийского экономического Союза Министерство финансов РК проводит работу по переводу контроля транзита в электронный формат путем использования навигационных пломб. В этом вопросе Казахстан исходит из интересов отечественных перевозчиков. Об этом рассказал вице-министр финансов Марат Султангазиев, передает Учет.kz.

«Сегодня совместно со странами-членами Союза проводится работа по переводу контроля транзита в электронный формат путем использования навигационных пломб. В этом вопросе мы исходим из интересов казахстанских перевозчиков. Использование новейших цифровых технологий даст возможность доставлять товары без каких-либо препятствий всего за пару дней по всей территории Союза», — сообщил М. Султангазиев.

Он отметил, что в вопросе интеграции ЕАЭС за последние годы наблюдается динамика роста поступлений в бюджет Казахстана распределяемых Союзом ввозных таможенных пошлин. Только в 2020 году поступило 322,4 млрд тенге, положительное сальдо составило 77,3 млрд тенге.

Он также рассказал о планах по модернизации таможенной инфраструктуры, в рамках которой будут реконструированы 10 пунктов пропуска. Намечено также строительство главного диспетчерского управления для автоматизированного мониторинга за таможенными операциями. Кроме того, разработан комплексный план противодействия нелегальному торговому обороту на границах государства. Продолжается работа по информационному обмену таможенными декларациями с зарубежными странами.

«Сегодня ведется обмен с КНР, начата работа с Турцией», — проинформировал вице-министр.

В рамках борьбы с нелегальным оборотом подакцизной продукции проводится пилот по цифровой маркировке алкогольной продукции. Со второй половины 2021 года планируется начать обмен информацией с ОЭСР по счетам граждан РК в более чем 100 юрисдикциях.