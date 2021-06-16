Цифровая трансформация в образовании Монголии позволит сэкономить 1 млрд тугриков ежегодно

Составление бюджета и оценка эффективности будут соответствовать единым стандартным и нормативным документам.

В Монголии стартовало мероприятие по запуску цифровой трансформации в образовательном секторе с участием министра образования и науки Л. Энх-Амгалан, министра финансов Б. Жавхлан, а также официальных лиц и специалистов министерства образования, школ и детских садов по всей стране, передает CentralAsia.

Цифровая трансформация постепенно вводится в образовательный сектор Монголии, и одним из них является цифровая трансформация бюджета, которая, как ожидается, позволит лучше контролировать управление расходами годового бюджета в размере 1,7 триллиона тугриков (5,9 млрд долларов).

Министр образования Энх-Амгалан подчеркнул, что около 1 миллиарда тугриков (351 тыс. долларов) можно сэкономить из годового бюджета благодаря деятельности по электронному бюджетированию в секторе образования. Цифровая трансформация бюджета в первую очередь коснется дошкольной и общеобразовательной школ.

Электронное бюджетирование облегчит и ускорит работу по составлению бюджета в 2 581 образовательной организации страны, находящейся в ведении Министерства образования.