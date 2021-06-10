В автобусах Усть-Каменогорска вводят Oskemencard

Жители смогут оплачивать поездки с помощью транспортных карт с 19 июня.

Общественный транспорт областного города переходит на использование современной и удобной системы оплаты. При этом запуск системы в автобусах будет поэтапным. С 19 июня к электронному билетированию будут подключены практически все крупные перевозчики города, передает YK-news.

«Запуск системы в автобусах позволит перейти общественному транспорту Усть-Каменогорска на использование современного и инновационного способа оплаты. В процессе эксплуатации система зарекомендовала себя с надежной стороны, поэтому мы масштабируем ее на самый популярный вид транспорта в городе», — заявил директор ТОО «ЦУПП» Аби Алменбетов.

Внедрение системы в автобусах позволит пассажирам использовать одну транспортную карту Oskemencard для оплаты во всем наземном транспорте: автобусах, трамваях и микроавтобусах. Система автоматически распознает вид транспорта и списывает нужную сумму. При входе в транспорт на поручне установлен валидатор. К нему нужно приложить транспортную карту Oskemencard для оплаты проезда. При повторном прикладывании карты к валидатору на экране будет отображаться баланс карты. Оплата картой происходит моментально, а валидаторы установлены на входе возле каждой двери, поэтому процесс посадки и высадки в транспорт существенно не изменится. Жители города также смогут видеть в режиме онлайн движение общественного транспорта. Для этого нужно скачать бесплатное мобильное приложение Oskemenbus в AppStore или Google Play.

«Наши специалисты установили, настроили и проверили работу оборудования в автобусах. Система готова к запуску и приему транспортных карт», — рассказал руководитель отдела внедрения и сопровождения ПО ТОО «IBA Казахстан» Евгений Серегин.

Купить и пополнить транспортную карту можно в специальных точках продаж. Они расположены в разных районах Усть-Каменогорска. Сегодня в городе работает более 20 точек продаж. Процесс пополнения карты занимает пару минут. Чтобы пополнить карту, передайте ее кассиру и сообщите сумму пополнения. После этого заберите чек. В случае потери карты баланс можно перенести на новую карту.

Теперь для получения льготы на проезд нужно оформить специальную льготную карту Oskemencard. Она выпускается бесплатно. Для этого нужно подать заявление. Все льготы, которые на данный момент действуют в городе, сохраняются. Новые льготы не вводятся.