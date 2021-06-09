Единую образовательную платформу готовят к запуску

Ожидается, что она будет доступна в сентябре.

В министерстве образования и науки планируют вскоре запустить Единую образовательную онлайн-платформу — в настоящее время над ней ведется работа. Об этом рассказала Шолпан Каринова, вице-министр образования и науки РК.

Напомним — в прошлом году Касым-Жомарт Токаев поручил разработать онлайн-платформу, которая могла бы обеспечить полноценный учебный процесс. Как обещают в министерстве образования, учебные учреждения смогут ею пользоваться в новом учебном году. О функционале платформы пока не сообщается.

О том, как внедряются информационные технологии в сферу образования в Казахстане, мы поговорим на конференции PROFIT Education Day.