Международная кибергруппировка вывела 2 млрд тенге из банков РК

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, как расследовали хищения.

В управлении кибербезопасности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали подробности расследования дела о хищениях из двух казахстанских банков. Похитившие два млрд тенге члены транснациональной киберпреступной организации «Карбанак/Кобальт» осуждены, прокуратуре Алматы при содействии Агентства удалось восстановить последовательность действий преступников и собрать необходимую доказательную базу.

Как рассказали в ведомстве, в 2019–2020 годах сотрудниками финансового регулятора оказано содействие прокуратуре при расследовании уголовного дела по фактам кибератаки на банки.

«Мы помогали при сборе и анализе цифровых доказательств совершенных преступлений. В результате действия хакеров квалифицированы судом как кража, неправомерное уничтожение, модификация информации, нарушение работы информационной системы и неправомерное завладение информацией. Участники транснациональной преступной группировки совершали все эти действия в 2016–2017 годах в отношении двух банков второго уровня, используя вредоносные компьютерные программы, специально созданные для хищений», — рассказал начальник отдела управления кибербезопасности АРРФР Анатолий Пудель.

В результате совместной деятельности прокуратуры и агентства были подготовлены и переданы в Бостандыкский районный суд города Алматы материалы и вынесен обвинительный приговор двум участникам преступной группы. Суд назначил им наказание в виде восьми лет лишения свободы. Остальные члены группы установлены и объявлены в международный розыск.

«Следствием доказано, что транснациональная преступная группа „Карбанак/Кобальт“ при совершении преступления действовала на территории 13 стран. Они похитили более двух млрд тенге, а также предприняли неудачную попытку хищения еще восьми млрд тенге. Преступный умысел был реализован в несколько этапов: в банки направлены электронные письма, содержащие вредоносные файлы, при открытии которых происходило заражение компьютеров. В удаленном режиме хакеры установили программы для кражи паролей работников банка, было открыто более 200 платежных карт и получен несанкционированный административный доступ в процессинговые системы банков. Далее установлены многомиллионные кредитные лимиты на платежные карты, удалены ограничения на снятие средств в банкоматах и в дальнейшем средства были обналичены в банкоматах различных стран», — прокомментировал Анатолий Пудель.

По данным прокуратуры Алматы, «Карбанак/Кобальт» — это транснациональная преступная организация, занимавшаяся атаками на банки во всем мире. На их счету ограбления более 100 финансовых организаций в 40 странах мира, ущерб от деятельности составляет около одного млрд долларов.