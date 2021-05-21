Услугами электронного правительства пользуется менее трети домохозяйств РК

Вопреки повсеместной цифровизации в последние годы показатель ушел в минус.

Несмотря на активную диджитализацию в карантинном 2020 году среди обследованных БНС АСПиР РК домохозяйств услугами электронного правительства пользовалось лишь 30,8% — незначительно больше, чем в 2019-м (30,4%). При этом в 2018 году услугами электронного правительства пользовалось 34,6% домохозяйств. Такие данные приводит Finprom.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Фактически в условиях острой необходимости доступности электронных госуслуг, усилившейся из-за пандемийных ограничений, казахстанцы столкнулись с серьезными проблемами доступа на сайт eGov, которые продолжаются и в текущем году. К примеру, пользователи жаловались на недоступность портала в ноябре–декабре 2020 года, затем сбои, связанные с техническими работами, продолжились в феврале 2021-го.

В региональном разрезе в 2020 году самыми активными пользователями услуг электронного правительства были домохозяйства Карагандинской (50,7%), Алматинской (44,7%) и Западно-Казахстанской (43%) областей. В остальных регионах среди опрошенных домохозяйств услугами eGov пользовались не более 37,2%.

Реже всех к услугам услуг электронного правительства обращались домохозяйства Мангистауской (14,3%), Жамбылской (17,7%) и Атырауской (17,3%) областей. При этом если в Атырауской области доля пользователей сети интернет в возрасте от 16 до 74 лет самая низкая по РК (78,6%), то в Мангистауской (86,5%) и Жамбылской (86,2%) областях этот показатель лишь незначительно уступает среднереспубликанскому значению (89%).

Самая популярная услуга eGov — получение информации через веб-сайт органов государственного управления, именно ею пользовались 25,3% респондентов (годом ранее — 25,2%). Электронной отправкой заполненных форм воспользовались 14,8% домохозяйств (годом ранее — 12,1%), а скачиванием официальных форм с сайта — 14,3% (годом ранее — 12,7%).