10 тысяч айтишников в Караганде

Такую цель поставила перед собой Терриконовая долина. Что для этого делается?

Александр Дорошенко, основатель проекта «Терриконовая долина», рассказал о планах по увеличению IT-комьюнити в Караганде до 10 тысяч человек. Он считает важным фактором внедрение новых специалистов в профильные городские компании. Цифра в 10 тыс. человек — ориентир. Александр высказал гипотезу о том, что это достаточное число, при достижении которого возможно формирование кластера.

С этой целью планируется предпринять следующие шаги:

— Компаниям из IT- или digital-сфер предлагается рассказать, на какие позиции они готовы брать специалистов без опыта (включая информацию об оплате труда, необходимых знаниях кандидатов и т. д.).

— Университетам и колледжам «Терриконовая долина» предлагает партнерство в трудоустройстве учащихся.

— Студентам и тем, кто вне учебных заведений ищет работу без опыта проект даст возможность следить за новостями и описанием позиций, проявить себя на встрече с потенциальным работодателем.

«Каждый четверг по вечерам будет проходить встреча представителей одной из компаний с заинтересованными кандидатами, где будет рассказано о существующих вакансиях. Каждую неделю компании будут чередоваться по мере появления новых вакансий. Если вы работодатель или учебное заведение и заинтересованы в данном формате взаимодействия — обращайтесь! Ребята, желающие работать в IT, следите за страничкой Терриконовой долины», — призвал Александр Дорошенко.

Новый формат митапов стартует уже в этот четверг, 20.05.2021 в 19.00, его откроет Zig-zag.group.