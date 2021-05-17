Приложением «Ashyq» пользуется свыше миллиона казахстанцев

Проводится работа по интеграции приложения с базой мобильных граждан и с паспортом вакцинации.

С момента запуска проекта «Ashyq» (с 17 января 2021 года) общее количество выявленных пользователей с «красным» статусом составило 1749, а «желтых» — 1268 пользователей. Об этом на брифинге в СЦК заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов.

«С 26 апреля проект „Ashyq“ масштабирован на все регионы. Для этого региональными палатами предпринимателей совместно с разработчиками приложения ведется обучение представителей бизнеса. Для обеспечения бесперебойной работы приложения увеличены мощности приложения. На 12 мая количество участников составляет 1 103 505 пользователей», — отметил А.Турысов.

Количество субъектов предпринимательства, работающих по «Ashyq» по республике, перевалило за пятитысячную отметку. И количество обращений от субъектов бизнеса, желающих использовать приложение «ASHYQ» в качестве добровольцев, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников, растет.

В настоящее время проводится работа по интеграции приложения с базой мобильных граждан и с паспортом вакцинации. По словам спикера, в целях безопасности личных данных пользователей приложение «Ashyq» находится в защищенном контуре на серверах АО «Национальные информационные технологии». За безопасность Ashyq поручился и Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

«Я могу вам лично гарантировать, что никакой утечки информации не будет. Все хранится на серверах АО „Национальные информационные технологии“, защищенных в рамках киберщита. Мы не будем предоставлять другим государственным структурам или в другие ведомства. Хотел бы сказать, что это больше возможность для малого и среднего бизнеса — работать, и для нашего населения — посещать точки продаж или компании, в которые привыкли ходить до пандемии», — пояснил глава ведомства во время отчетной встречи перед населением.

Для обеспечения доступной информацией про Ashyq на базе Единого контакт-центра 1414 создана «первая» линия технической поддержки пользователей. Для представителей бизнеса доступен call-центр 1432 и бот технической поддержки в Telegram (@support_ashyq_bot).